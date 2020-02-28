Порошенко сам прийшов на допит у ДБР

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов на допит до Держбюро розслідувань без застосування силового приводу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми, як я і обіцяв учора, прийшли до Державного бюро розслідувань. Розуміючи, що це фарс. Розуміючи, що це ознака політичних переслідувань”, - сказав він у своєму виступі на мітингу перед допитом.

Водночас його адвокат Ігор Головань повідомив, що слідча ДБР Сергеєва, на допит до якої Порошенка мали доправити примусово, сьогодні перебуває у відпустці.

“Тобто вони організували незаконну ухвалу Печерського райсуду про привід, а слідчий, до якого організовано привід, сьогодні у відпустці. Отака от "весела" історія”, - зазначив захисник.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський суд Києва раніше ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка на допит у ДБР. Разом з тим суд не повідомив політику про засідання, як цього вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. За словами адвокатів експрезидента, це юрисдикція не Печерського суду, а Шевченківського.

Він додав, що допит мав відбутися у справі стосовно можливих зловживань Порошенка під час звільнення і призначення суддів.

Раніше Порошенко кілька разів не з’являвся на допити, зокрема як свідок у так званій справі українських моряків. Йдеться про перехід українських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна, здійснивши акт збройної агресії в територіальних водах України.

Порошенко, його адвокат та представники політичної партії "Європейська солідарність" неодноразово заявляли, що слідство спеціально призначає допити на ті дні, коли Порошенко має бути у відрядженні за кордоном. Також наголошувалося, що Порошенко інформує слідчих, в які дні він планує бути за межами України.

Команда адвокатів Порошенка вважає рішення про примусовий привід його на допит у ДБР, ухвалене Печерським судом Києва, політичним.