Порошенко заявляє, що сам прийде на допит у ДБР

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко планує 28 лютого прибути на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) без застосування силового приводу.

Про це політик заявив у своєму відеозверненні на Facebook.

«Завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, яким по суті визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування», – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що протягом останніх місяців неодноразово відвідував допити, давав вичерпні письмові покази.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський суд Києва раніше ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка на допит у ДБР. Разом з тим суд не повідомив політику про засідання, як цього вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. За словами адвокатів експрезидента, це юрисдикція не Печерського суду, а Шевченківського.

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Раніше Порошенко кілька разів не з’являвся на допити, зокрема як свідок у так званій справі українських моряків. Йдеться про перехід українських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна, здійснивши акт збройної агресії в територіальних водах України.

Порошенко, його адвокат та представники політичної партії "Європейська солідарність" неодноразово заявляли, що слідство спеціально призначає допити на ті дні, коли Порошенко має бути у відрядженні за кордоном. Також наголошувалося, що Порошенко повідомляє слідчих, в які дні він планує бути за межами України.

Команда адвокатів Порошенка вважає рішення про примусовий привід його на допит у ДБР, ухвалене Печерським судом Києва, політичним.