Адвокати Порошенка оскаржили його примусовий привід на допит у ДБР

Команда адвокатів п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вважає рішення про його примусовий привід на допит у Державне бюро розслідувань, ухвалене Печерським судом Києва, політичним.

Захисники експрезидента оскаржать це рішення у кількох інстанціях, повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, інформує пресслужба політсили.

"Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло "розподілити" цю справу, зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим", – зазначив Головань.

Другу заяву, за його словами, подано до Офісу генерального прокурора, зокрема щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності. "Місцезнаходження ДБР у Шевченківському районі доводять не тільки Гугл-карти, а й три судових рішення. Однак ДБР, продовжуючи сумнівні традиції свого екскерівника Романа Труби, вперто ходить за потрібними ухвалами саме до "придворного" Печерського суду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Головань пояснив журналістам у понеділок, що існує, як мінімум, три ухвали Київського апеляційного суду, де зазначено, що ДБР розташоване у межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду міста Києва. "Навіть у текстах тих ухвал, які ми бачили у мережі, слідчі судді пишуть про те, що Петро Порошенко має з'явитися на вулицю Петлюри, 15. Уі знають, що вулиця Петлюри, 15, знаходиться в Шевченківському районі, і судді це бачили, однак вони порушили територіальну підсудність і постановили, як ми тепер бачимо, цю ухвалу", - зазначив адвокат.

Крім того, Офісу генпрокурора повідомлено, що ухвали Печерського суду винесені на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР. "Як відомо, Указом Президента Зеленського з початку року затверджена нова структура ДБР. Відповідно, третього слідчого відділу Першого управління досудових розслідувань в ній немає. Тому "начальник" цього фантомного відділу пан Корецький не має жодних законних повноважень на жодні слідчі дії", - стверджує захист Порошенка.

За словами Голованя, вдалося з’ясувати, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка все-таки ці клопотання слідчого погодив. На думку адвоката Порошенка, ці дії генерального прокурора не відповідають закону, і за них має настати передбачена законом відповідальність.

Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. "Як відомо, процедура судового розгляду щодо народних депутатів України, передбачена в Кримінальному процесуальному кодексі, вимагає особистої присутності в суді народного депутата України. Натомість судді Печерського суду ухвалювали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності. Петро Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був на ньому присутній", - зазначається у повідомленні.

Заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано до і до Апеляційного суду міста Києва.

І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подано до Печерського районного суду.

"Варто також звернути увагу на те, хто перший став джерелом інформації про ухвали Печерського суду і оприлюднив фрагменти скан-копій судових рішень. Це був народний депутат з президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський", - заявили у Євросолідарності.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський суд Києва раніше ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка на допит у ДБР. Разом з тим суд не повідомив політику про засідання, як цього вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. За словами адвокатів експрезидента, це юрисдикція не Печерського суду, а Шевченківського.

Раніше Порошенко кілька разів не з’являвся на допити, зокрема як свідок у так званій справі українських моряків. Йдеться про перехід українських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна, здійснивши акт збройної агресії в територіальних водах України.

Порошенко, його адвокат та представники політичної партії "Європейська солідарність" неодноразово заявляли, що слідство спеціально призначає допити на ті дні, коли Порошенко має бути у відрядженні за кордоном. Також наголошувалося, що Порошенко повідомляє слідчих, в які дні він планує бути за межами України.