Україна закликала світ засудити ескалацію на Донбасі

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту засудити наступ окупантів в зоні проведення ООС.

Про це у Twitter повідомила речниця відомства Катерина Зеленко.

“Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останнього російського нападу. Застосування забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це є останнім порушенням домовленостей, досягнутих (на саміті — ред.) нормандської четвірки. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цю ескалацію" - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський назвав ранковий наступ окупантів в зоні проведення ООС цинічною провокацією та спробою зірвати мирний процес на Донбасі.

Сьогодні зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. Позиції українських захисників не втрачені, наголосили в ООС.