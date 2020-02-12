Порошенко: Ніколи не ідеалізував і не ідеалізую Мінські угоди

Ніколи не ідеалізував і не ідеалізую Мінські угоди. І нікому не бажав би опинитися в таких обставинах, які були в лютому 2015 року.

Про це зазначив один із підписантів угод, п’ятий Президент України Петро Порошенко, поділившись спогадами із “Українською правдою”.

“Ніколи не ідеалізував і не ідеалізую Мінськ. І нікому не бажав би опинитися в таких обставинах, які були в лютому 2015 року. Не маючи ресурсу здолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим та на інших ділянках фронту”, - підкреслив Порошенко.

“Головне, що дали Україні Мінські угоди, – це дорогоцінний час. Час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок. Час для того, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Час, щоб обладнати і утримувати в робочому стані санкційний механізм проти Росії”, - сказав він.

Порошенко наголосив, що ставлення Москви до Мінських домовленостей стало чи не єдиним критерієм для їхньої пролонгації, і, оскільки Кремль, за його словами, жодного прогресу так і не продемонстрував, за ці роки санкції продовжували близько десяти разів – з посиланням на Мінськ.

Крім того, експрезидент підкреслив, що саме завдяки Мінським домовленостям відбувається і процес звільнення українських заручників.

Водночас він нагадав, що підписанню “Мінська-2” передував “виснажливий дев'ятнадцятигодинний марафон із Путіним, холодним, жорстоким і глибоко ворожим до України "переговорником".

Порошенко розповів, що ключовим завданням “Мінська-2” було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню українських воїнів, зберегти життя тисяч військових та цивільних.

Ексглава держави відзначив, що Україна тоді не прийняла жодних ультиматумів, і завдяки підтримці німецьких та французьких партнерів домоглися рішення про припинення вогню без попередніх умов.

“Так, то була одна із найжахливіших ночей у моєму житті. Однак вирішальна для того, щоб стриножити агресора. Тим, хто й досі не зрозумів, що було на кону, раджу в найближчі дні походити до Зали пам'яті на території Міністерства оборони і послухати удари дзвонів за кожним загиблим у лютому 2015-го. Згадати, які запеклі бої точилися тієї важкої зими”, - наголосив Порошенко.

Водночас він пригадав, що Путін на переговорах тягнув час для того, щоб українські воїни були оточені і знищені, або, в кращому випадку – роззброєні і потрапили в полон, проте "четвірка" працювала в чіткому форматі "три і один", у якому Путін не зміг знайти “жодної шпаринки”, і ніхто не був слабкою ланкою.

“Показова деталь. Путіну вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток, які раптом почали робити вигляд, ніби не згодні з уже узгодженим лідерами четвірки проєктом. І Олланд, і Меркель мали змогу переконатися, наскільки ж короткий ланцюг, на якому сидять формальні керівники цих псевдореспублік, кому служать і чиї команди виконують бойовики”, - підкреслив колишній президент.

Водночас він нагадав, що нова влада поки не запропонувала альтернативного “Мінську” плану досягнення миру на сході України, та додав, що такої альтернативи дійсно немає.

Як відомо, 12 лютого минає п'ята річниця підписання так званих других Мінських угод (Мінськ-2).