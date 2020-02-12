Кабмін схвалив проміжний звіт і подасть його в Раду - Гончарук

Кабінет міністрів схвалив проміжний звіт діяльності уряду і подасть його до Верховної Ради цього тижня.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду у середу, 11 лютого.

"Ми розглянули і схвалили проміжний звіт уряду, який буде поданий до парламенту у строк, визначений законом, цього тижня. Поговорили серйозно про підсумки нашої п'ятимісячної роботи, є чим похвалитися. Думаю, найближчим часом ми організуємо комунікацію щодо цього", - сказав Гончарук.

Він додав, що по окремих напрямках діяльності уряду є "дуже серйозний прогрес".