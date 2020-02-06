Зеленський не зміг відповісти журналістам щодо "випробувального терміну" Авакова

Президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти на питання журналістів Радіо Свобода щодо "випробувального терміну" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Я не знаю, не маю що вам зараз відповісти. Ви знаєте, дуже багато речей, резонансних справ, які зараз є в суспільстві. Ми чекаємо на результат. Реальний, не на словах, а дієвий. І Шеремет, і Гандзюк, інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат", – сказав Зеленський у коментарі ЗМІ.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання на своєму першому засіданні 29 серпня 2019 року призначила новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. При цьому свою посаду зберіг Арсен Аваков.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Аваков залишився на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під "персональну відповідальність" Президента Володимира Зеленського.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Сам Аваков говорив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користі, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

Фото: twitter.com/APUkraine