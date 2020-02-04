Соціолог Головаха відповів на слова депутатки про “діда”

Соціолог Євген Головаха, якого народна депутатка від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька назвала “дідом” із позаминулого сторіччя, прокоментував скандальну історію.

Вчений висловив своє ставлення до ситуації в ефірі “Громадського радіо”.

Зокрема, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха заявив, не має образи з приводу того, що депутатка його не знала, бо він про неї “також не чув”. Проте зауважив, що слова Богуцької були неприємними для нього і побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування.

“Для мене це неприємне, але, до речі, це другорядна справа. Тут тільки єдине – це рівень культури. Я б хотів наголосити на одній деталі — це полеміка. Полеміки можуть бути будь-якими – гарячими, завзятими, але ніколи не треба переходити на особистості. Особливо переходити на певні ознаки — за віком, статтю, етнічним походженням, станом здоров’я і так далі. Це вже у світі всі порядні люди давно зрозуміли. І минулим є саме ось такий підхід – коли людина каже, що “оцей дід стоїть і щось говорить”. Яка різниця – хто говорить? Бо важливо – що говорить… Така культура спілкування – з минулого. І про це я хочу наголосити – що можливо бути формально молодим за віком, а за культурою – бути у далекому минулому, у середньовіччі. І це треба, щоб люди розуміли – що це не залежить від віку…”, - наголосив Головаха.

Нагадаємо, народна депутатка Єлизавета Богуцька написала 31 січня пост у Facebook, де прокоментувала дискусію між міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і Євгеном Головахою у студії “Свободи слова Савіка Шустера”. Зокрема, соціолог опонував міністру, заявляючи про необхідність проведення повноцінного перепису населення. Богуцька написала допис, використовуючи некоректні висловлювання щодо Головахи. Зокрема, вона натякала на нібито поважний вік професора. Згодом депутатка вибачилась.