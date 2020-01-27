Новий адмінустрій: Мінрегіон опублікував основні норми законопроєкту

Міністерство розвитку громад та територій України опублікувало основні норми законопроєкту "Про засади адміністративно-територіального устрою" (№ 2804).

Презентація опублікована на сайті міністерства.

Зокрема, в презентованих нормах визначається, що адміністративно-територіалньий устрій України - це зумовлена географічнми, історичними, економічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна організація держави з розмежуванням її території на адміністративно-територіальні одиниці.

Проект Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України»

Зазначається, що адміністративно-територіальна одиниця - це компактна частина єдиної території України з визначеними в установленому порядку межами, що є просторовою основою для організації та діяльності органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування.

Також у презентації визначається, що система адміністративно-територіального устрою включає в себе на базовому рівні громади, які утворюються на основі населених пунктів; на субрегіональному рівні - райони в АР Крим та областях; на регіональному - АР Крим та області.

Крім того, у законопроєкті встановлюються засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць.

"Розроблений Мінрегіоном урядовий законопроєкт — один із пакету нормативно-правових актів децентралізації. Він визначає основні засади адміністративно-територіального устрою України, порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів", - йдеться у повідомленні Мінрегіону.

Наголошується, що прийняття такого Закону дасть змогу вирішити низку давніх проблем. До прикладу, чинним законодавством у сфері адміністративно-територіального устрою не надано визначення терміну «адміністративно-територіальної одиниці». Також існує неузгодженість окремих норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та недосконалість законодавства щодо порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Адже в Україні досі чинний Указ Президії Верховної Ради Української PCP «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української PCP» від 12 березня 1981 року.

Як раніше повідомляли у Мінрегіоні, проєктом закону Про засади адміністративно-територіального устрою" (№ 2804) не визначається адміністративно-територіальний устрій (перелік адміністративно-територіальних одиниць) України, що повинно бути врегульовано Законом України «Про адміністративно-територіальний устрій».

24 січня у Верховні Раді був зареєстрований урядовий законопроєкт "Про засади адміністративно-територіального устрою" (№ 2804). Текст законопроєкту на сайті парламенту поки не опублікований.