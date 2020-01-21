Гончарук доручив переглянути зарплати топ-менеджерів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад.

Про це йшлося на нараді глави уряду з представниками державних підприємств, написав Гончарук у Telegram.

"...Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топ-менеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", - наголосив він.

Крім того, за словами Прем'єр-міністра, на нараді він порушив питання інвестицій та держзакупівель, доручивши Мінекономіки завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства.

Водночас, він підкреслив, що непрофільні активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор. "Їх продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать стайні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції. Ми ліквідуємо ці корупційні ризики", - наголосив глава уряду.

Прем'єр-міністр також акцентував на тому, що Фонд держмайна має вибудовувати спроможності для залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни.

Ще одним важливим питанням, за словами Гончарука, є запуск з 1 лютого програми доступного кредитування під 5-7-9% на відкриття власної справи, мета якої — стимулювати розвиток підприємництва в Україні.

"Важливо, щоб державні банки долучились до програми. Закликав керівників державних банків розглянути цю можливість і підтримати ініційовану Президентом програму", - зазначив Прем'єр-міністр.

Він додав, що держава компенсує банкам різницю відсоткових ставок для видачі доступних кредитів. "Це дасть поштовх для розвитку малого бізнесу", - переконаний глава уряду.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.