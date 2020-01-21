Арахамія виступає проти призначення заступником директора ДБР

Арахамія виступає проти призначення заступником директора ДБР "адвоката Януковича"

Укрінформ
Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти призначення заступником директора ДБР Олександра Бабікова, який був адвокатом колишнього президента Віктора Януковича і має очолити слідство у справах Майдану.

Про це політик заявив 20 січня під час ток-шоу "Свобода слова" в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не знав про цю ситуацію, тому в нас позиції фракції немає, бо ми закінчили роботу в п'ятницю (17 січня, - ред.), зараз люди по округах їздять, тобто в нас не було зібрання фракції. У нас точно буде позиція фракції. Якщо спитати про мою особисту позицію, то я категорично проти", - сказав Арахамія. 

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Як повідомлялося, 27 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедиктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.

Водночас конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

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