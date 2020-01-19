Керівником слідства у справах Майдану може стати “адвокат Януковича” Бабіков

Конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Готується призначення заступником голови ДБР Олександра Бабікова, який, за повідомленнями українських ЗМІ, працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала експрезидента Віктора Януковича. Офіційно про його призначення ще не оголосили", - йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначається, чутки про те, що саме Бабіков обійме цю посаду, підтвердила голова ДБР Ірина Венедиктова під час зустрічі 14 січня з родичами загиблих на Майдані

"Адвокат пов’язаний своєю позицією, яку він формував і відстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів" — прокоментувала адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

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В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об'єктивним.

«Якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, який розстріляв Небесну сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?" — сказав член організації Володимир Голоднюк.

Він назвав призначення Бабікова відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані "плювком в обличчя тим, хто втратив своїх рідних". "Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані", — додав Голоднюк.

Як повідомлялося, 27 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедиктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.