Президент отримав подане Гончаруком прохання про відставку

Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку.

Про це повідомляє Офіс Президента у Twitter.

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"Президент України отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Facebook, що подав заяву про відставку.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.