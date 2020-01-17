Комітет рекомендував Раді підтримати відставку Бабак
Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Рекомендувати Верховній Раді України ... звільнити Бабак Альону Валеріївну з посади міністра розвитку громад і територій України. Доручити народним депутатам, членам комітету ... розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад і територій України. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад і територій України прийняти в цілому", - сказав голова комітету Андрій Клочко.
При цьому він пояснив, що причиною звільнення Бабак є особисте бажання.
Самої Бабак на засіданні не було. При цьому частина членів комітету наполягала, щоб надалі подібні рішення ухвалювалися за участі посадовців, питання щодо відставки яких приймаються.