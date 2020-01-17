Комітет рекомендував Раді підтримати відставку Бабак

Комітет рекомендував Раді підтримати відставку Бабак

Укрінформ
Парламентський Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді України ... звільнити Бабак Альону Валеріївну з посади міністра розвитку громад і територій України. Доручити народним депутатам, членам комітету ... розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад і територій України. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад і територій України прийняти в цілому", - сказав голова комітету Андрій Клочко.

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При цьому він пояснив, що причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

Самої Бабак на засіданні не було. При цьому частина членів комітету наполягала, щоб надалі подібні рішення ухвалювалися за участі посадовців, питання щодо відставки яких приймаються.

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