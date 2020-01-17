Комітет рекомендував Раді підтримати відставку Бабак

Парламентський Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді України ... звільнити Бабак Альону Валеріївну з посади міністра розвитку громад і територій України. Доручити народним депутатам, членам комітету ... розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад і територій України. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад і територій України прийняти в цілому", - сказав голова комітету Андрій Клочко.

Читайте також: ГОНЧАРУК НАПИСАВ ЗАЯВУ ПРО ВІДСТАВКУ