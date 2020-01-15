Дипломати з України, Швеції і Канади поклали квіти на місці катастрофи літака МАУ

Дипломати з України, Швеції і Канади поклали квіти на місці катастрофи літака МАУ

Фото
Укрінформ
Представники Посольства України в Ірані разом зі шведськими та канадськими колегами поклали квіти на місці катастрофи літака компанії МАУ в Тегерані.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Facebook.

Представники посольства України в Ірані спільно зі шведськими та канадськими колегами поклали квіти на місці катастрофи літака МАУ в Тегерані”, - зазначили в ОП.

Також опубліковано низку фото з місця трагедії. Квіти на місці катастрофи літака МАУ Фото: Офіс Президента

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Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

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