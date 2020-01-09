Баканов відпочиває не в Куршевелі, а в бюджетному Мерібелі — журналіст

Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час зимових свят відпочиває не на дорогому французькому гірськолижному курорті Куршевель, як про це писали ЗМІ, а в бюджетному Мерібелі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Зінченко.

"Щодо Баканова і "найдорожчого лижного курорту світу". Я подивився ціни у готелі, де він зупинився, - 440 євро на 2 осіб на 5 днів. Тобто по 44 євро на добу. Скромні 3 зірочки в більшості європейських столиць коштують десь в межах 75 євро в середньому", - зазначив він.

За словами журналіста, Мерібель дійсно поруч із Куршевелем, "але це інша долина, інша комуна та й більшість готелів орієнтуються не на олігархів, а на середній клас".

"Тобто поєднувати Куршевель і Мерібель - то трохи так маніпуляція і прагнення хайпанути", - додав Зінченко.

Він також зазначив, що скіпас є спільним на три долини і коштує 300 євро на 6 днів, оренда комплекту лижного спорядження - 120-130 євро. Харчуватися можна з місцевого супермаркету. Літр молока коштує 1,5 євро, 10 яєць - 5,6 євро, 0,5 кг рису - 2 євро. Якщо готувати в апартаментах - вечеря на 4-5 осіб коштуватиме по 10 євро на особу з вином за 5-6 євро. Загалом, за словами Зінченка, тижневе перебування однієї особи у Мерібелі обійдеться максимум в 1000 євро на особу.

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"Якщо Баканов приїхав з родиною - треба помножити на кількість членів родини мінус знижки для дітей. Дивимося в декларацію, порівнюємо з офіційними доходами, робимо висновки", - наголосив журналіст.

Водночас, зауважив Зінченко, "інше питання, що відпочинок голови СБУ за кордоном ускладнює прийняття рішень та впливає на їх оперативність".

Раніше журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткач повідомив, що Баканова помітили на популярному гірськолижному курорті у Франції, оприлюднивши відповідне фото. "Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршавель. 08.01.2020", - підписав Ткач світлину у своєму Facebook.