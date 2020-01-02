Наступниця Тейлора заявила про незмінність політики підтримки України
Про це йдеться у відеозверненні Квін, оприлюдненому на сторінці Посольства у Facebook.
"Для мене честь працювати тимчасовою повіреною у справах США... Я із захопленням зустрічаю нові виклики та нову відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні. Ми тісно співпрацюємо з українськими партнерами заради просування наших спільних цілей. У той час, коли керівництво Посольства змінюється, наша політика міцної підтримки України залишається стабільною", - сказала дипломатка.
Вона запевнила, що команда Посольства США й надалі працюватиме у тісному партнерстві з українським урядом та громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та реформи, які допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє.
"Україна досягла значного прогресу за короткий час, що я тут перебуваю, і я працюватиму над тим, щоб підтримка надавалася й надалі", - пообіцяла Квін.
Як повідомлялося, Вільям Тейлор залишив посаду тимчасового повіреного у справах США в Києві. Його замінила заступниця голови місії США в Україні Крістіна Квін.