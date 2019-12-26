Порошенка викличуть на допити повторно - речниця ДБР

П'ятий президент Петро Порошенко давно не з'являвся на допити у Державне бюро розслідувань, і його викликатимуть повторно.

Про це у коментарі журналістам заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наскільки мені відомо, останні рази він (Порошенко - ред.) не з'являвся на допити, востаннє він був на допиті тривалий час тому. Точної дати не назву, але останні допити 3-4 він точно пропустив”, - сказала Іванова.

Відповідаючи на запитання, чи викликатиме ДБР повторно Порошенка на допит, речниця відповіла: “Так, безумовно”.

“Ми маємо розуміти, що техніка дуже проста: коли людина не з’являється на допит, тут же слідчий виписує повторну повістку. Наразі це все, що ми можемо зробити, тому що особа є народним депутатом України, на яку поширюється депутатський імунітет”, - додала Іванова.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань раніше направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру експрезидентові Петру Порошенку.

У колишнього глави держави цей проєкт назвали російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації та спробою перешкодити Порошенку провести зустрічі з іноземними лідерами.