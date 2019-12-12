Суд Панами закрив справу проти Порошенка, яку ініціював Портнов - адвокат

Суд Панами остаточно закрив справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка, яку ініціював ексзаступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Порошенко Ілля Новіков.

"Новини з-за океану. В жовтні я повідомляв, що в Панамі закрито справу стосовно Петра Порошенка, порушену за заявою Андрія Портнова. Портнов тоді спростовував нас і говорив, що справу не закрито, а тільки припинено, і виною тому бездіяльність української прокуратури, яка не присилає до Панами потрібні докази. Довелося пояснювати, що різниці ніякої, панамський прокурор справу закрив, справи немає, можете скаржитися в суд. Але наші панамські колеги спеціально подали клопотання про уточнення формулювання рішення про закриття справи, в якому спочатку була фраза «de manera provisional» (можна перекласти як «тимчасово», але насправді - «аж до іншого рішення»). Суд Панами погодився і доручив прокурору прибрати цю фразу з тексту рішення, оскільки встановлено, що складу злочину немає, і рішення має характер остаточного. Так що це питання роз'яснено", - написав Новіков.

Він також повідомив, що паралельно у виробництві про дачу неправдивого свідчення під присягою щодо Портнова Порошенко був визнаний потерпілим. "Панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР і деякі українські суди виглядають дуже невиграшно", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, Портнов у серпні заявив, що спецпрокурор Панами відкрив кримінальну справу проти Порошенка. Портнов стверджував, що компанії, нібито пов'язані з Порошенком, "здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом".

У жовтні адвокат Порошенко Ілля Новіков повідомив, що панамська прокуратура закрила кримінальне провадження за заявою Портнова щодо легалізації злочинних доходів компаніями, нібито пов'язаними з експрезидентом Петром Порошенко.

Разом з тим Новиков тоді поінформував, що 13 жовтня в Панамі було зареєстровано кримінальне провадження за заявою адвокатів Порошенко проти Портнова "за вчинення ним злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу Панами, за дачу свідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення".