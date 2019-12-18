Звільнення із МОЗ: Гончарук каже, що йдуть "лояльні до Супрун"

Звільнення посадовців Міністерства охорони здоров'я є нормальним процесом, а не проблемою.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час відкриття Офісу протидії рейдерству у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За ці сто днів (роботи уряду - ред.) звільнено за власним бажанням або на інших підставах сотні державних службовців із різних відомств. Ситуація у МОЗ полягає у тому, що туди зайшла нова команда, і далеко не всі люди, які були лояльні до попереднього міністра, пані Уляни Супрун, знайшли спільну мову із новим міністром. Я це із цим пов'язую", - сказав Гончарук.

За його словами, це нормальний робочий процес.

Глава уряду запевнив в тому, що зміна заступників міністра охорони здоров'я не вплине на перебіг медичної реформи.

Як повідомлялося, 17 грудня заступник міністра охорони здоров’я Младена Качурець заявила, що йде з посади "за власним бажанням". Про звільнення також повідомив генеральний директор Державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта.