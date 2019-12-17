Парламент "поповнив" порядок денний другої сесії 23 законопроєктами

Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (2101-19).

Документ підтримали 259 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова передбачає включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради 23 законопроєктів.

Серед них — законопроєкт 2483 "Про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", 2234 щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування, 2382 стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)", 2372 щодо безпеки використання ядерної енергії, 2450 щодо права фізичної особи на зміну по батькові, 2257 щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим, 2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".