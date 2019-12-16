Милованов не збирається у відставку

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов не збирається йти у відставку.

Відповідне відео він розмістив у Facebook.

"Про відставку. Тут кажуть, що я написав на відставку — це брехня. Мені робота подобається. Я буду далі робити реформи", - сказав Милованов.

Також він зазначив, що зарплати мають бути високі в усій країні.

"І пенсії також. Я зроблю все, для того, щоб це сталося. Я вірю, що це в нас вийде", - додав посадовець.

Як повідомлялося, раніше деякі міністри бідкалися щодо маленьких зарплат, зокрема, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.