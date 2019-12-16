Рада завтра може схвалити легалізацію грального бізнесу у першому читанні — Арахамія

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія прогнозує, що законопроєкт "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" може бути ухвалений у першому читанні у вівторок, 17 грудня.

Про це він сказав на брифінгу після засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо нам, так би мовити, пощастить, то у вівторок проголосуємо в першому читанні", - зазначив Арахамія, оцінивши ймовірність цього у 80%.

Він нагадав, що у ВР зареєстровано 8 законопроєктів про легалізацію грального бізнесу (один з яких урядовий), і автори 4-ох чи 5-ти з них "працюють над тим, щоб сьогодні зареєструвати доопрацьоований і передати на перше читання в Раду і проголосувати завтра, якщо комітет завтра вранці буде нормально пройдений".

Як наголосив голова фракції "Слуги народу", зараз гральний бізнес "на 95% "чорний", на 5% "сірий". "Зараз (в Україні - ред.) 8 тисяч нелегальних гральних залів і 160 тисяч нелегальних автоматів. Це, фактично, комп'ютери, які нібито є автоматами. Ми скорочуємо це зі 160 тисяч до 40 тисяч і робимо стандарт, щоб це були не комп'ютери, а нормальні автомати, такі, як використовуються по всьому світу - європейських або світових виробників", - пояснив Арахамія.

Депутат зазначив, що оборот нелегального грального бізнесу в Україні становить 2,5-3 млрд доларів на рік. Водночас урядовим законопроєктом пропонується посилити кримінальну відповідальність за створення нелегальних гральних залів (від 3 до 6 років). "А якщо це правоохоронні органи, які фактично стають з ними спільниками, то для них буде подвійна відповідальність - до 10 років", - уточнив депутат.

За його словами, у законопроєкті пропонується розташовувати казино виключно у п'ятизіркових готелях з великим номерним фондом, а гральні зали - у приміщеннях площею 150-300 квадратних метрів.

Кріми того, передбачається ліцензування онлайн-казино. "На серверах Мінфіну буде встановлене спеціальне програмне забезпечення, яке буде слідкувати за тим, скільки люди витрачають в цих онлайн-казино, скільки вони виграють і програють, і буде стягуватися відсоток з кожного цього виграшу", - пояснив Арахамія, додавши, що така сама система буде передбачена для онлайн-ставок на спортивні події.

За словами Арахамії, також планується створити реєстр лудоманів (тобто осіб з ігровою залежністю). "Доступ до нього будуть мати ліцензовані оператори... І тоді всі ліцензовані установи мають обов'язок не пускати, забороняти доступ до цих залів. Так робиться в Європі", - заявив депутат.

Він уточнив, що включення до реєстру лудоманів буде добровільним або це можуть зробити родичі ігроманів.

Арахамія зазначив, що наразі розглядається двомісячний перехідний період для закриття нелегальних закладів після ухвалення закону про гральний бізнес.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано 8 законопроєктів "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор": урядовий №2285 і 7 альтернативних депутатських.