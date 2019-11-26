Антикорупційний суд у середу обиратиме запобіжний захід Садовому

Вищий антикорупційний суд у середу, 27 листопада, розгляне клопотання прокурора САП про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому.

Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook.

“У середу, 27 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові Львова”, - йдеться у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 12:15.

Зазначається, що дії Садового кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

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Як повідомлялося, САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

За словами прессекретаря САП Ольги Постолюк, прокурори клопотатимуть у суді про запобіжний захід для Садового у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.