Кабмін звільнив одного із заступників Скалецької

Кабмін звільнив одного із заступників Скалецької

Укрінформ
Кабінет міністрів України задовольнив заяву на звільнення з посади заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Михайло Загорійчук дійсно подав заяву про звільнення, і міністр ініціювала розгляд цього питання на уряді. Ми дійсно прийняли рішення про те, щоб задовольнити заяву Михайла, і він припиняє працювати в команді міністра", - сказав Гончарук.

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Михайло Загрійчук поінформував у соцмережі, що подав у відставку.

"Сьогодні подав у відставку з посади заступника міністра охорони здоров’я України! Дуже дякую всім за сумісну роботу, підтримку та допомогу! Впевнений, що наша система охорони здоров’я має величезний потенціал для розвитку", - написав Загрійчук.

Він є лікарем-хірургом, науковим співробітником Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України.

Як повідомлялося, 11 вересня Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоровя Андрія Семиволоса, Михайла Загрійчука, Младену Качурець, Олену Сімоненко.

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