Зеленський вибачився, що зустрів прем'єра Чехії неголеним

Президент Володимир Зеленський прийшов на зустріч з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем злегка неголеним та пояснив це забобонами щодо очікування повернення українських кораблів.

Про це він сказав під час спільної з главою чеського уряду пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу вибачитися, що я непоголений. Це не просто так. Ви знаєте. У нас є таке українське слово “забобонний”, дуже класне слово, я дуже люблю. Зараз я очікую кораблі. Кораблі повернуться, тоді поголюся”, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 18 листопада Росія передала Україні кораблі, захоплені у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.

Очікується, що кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» прибудуть в український порт 20-21 листопада.