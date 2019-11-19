Джордж Грабович, професор Гарвардського університету

- Республіканська партія, по-перше, робить усе, аби зменшити явку на виборах – вишукує різні механізми, зачіпки, трюки, щоб тільки не допускати людей до голосування. Республіканці вдаються до цього в різних штатах, особливо на півдні – у Південній Кароліні, Північній Кароліні, Алабамі, Міссісіпі, Луїзіані, – лиш би знизити відсоток явки на дільницях. (Пан Грабович має на увазі запроваджені республіканцями раніше законодавчі вимоги пред’являти на виборчій дільниці документ особи з фотографією, даними про місце проживання та іншими даними. У багатьох американців, особливо малозабезпечених, які голосують переважно за демократів, таких документів немає. За оцінками експертів, на попередніх виборах ці новації позбавили можливості проголосувати 5–6 мільйонів американців. – Авт.).

Ми розмовляємо в Українському інституті Америки, де щойно завершилася наукова конференція, присвячена 200-літтю письменника Пантелеймона Куліша. Джордж Грабович – її натхненник та організатор. Саме він реалізує проект видання в Україні зібрання творів Куліша в 30 томах. Від розмов про «першого українського модерного інтелектуала», як професор називає письменника, переходимо до наболілої теми…

Відомий український та американський літературознавець, професор Українського наукового інституту Гарвардського університету Джордж Грабович – переконаний прибічник Демократичної партії США. Коли дає оцінки своїм політичним опонентам, не стримується в емоціях.

По-друге, вони займаються перешкоджанням правосуддю. Ми бачимо, як Трамп і республіканці хочуть припинити розслідування щодо імпічменту. Але Конгрес наділений конституційним правом розслідувати діяльність президента, якщо вважає, що він порушив закон. А Трамп каже: не дамо вам жодного свідчення й нікого з моєї команди навіть не допустимо до того!

- Проте зрозуміло, що, попри всі ці розслідування, імпічменту все одно не буде.

- Імпічмент у Палаті представників оголошено буде! Те, що республіканський Сенат (у якому більшість становлять республіканці. – Авт.) не осудить Трампа, то це дуже правдоподібно. Хоча вони, звісно, робитимуть усе, щоб перешкоджати розслідуванню навіть на рівні Палати представників.

Америка переживає деградацію демократії. Нині ми бачимо живу ілюстрацію цього.

УСЕ БУДЕ ВИКРИТО, ІДЕ ЛИШЕ ГРА НА ЗВОЛІКАННЯ

- То ви гадаєте, що у відносинах з Україною Трамп перейшов межу дозволеного?

- Однозначно!

Звісно, все це буде викрито. Довкола нього вже шестеро людей сидять у в’язниці, зокрема і його права рука на виборах Пол Манафорт. Рано чи пізно правосуддя скаже своє слово…

Але зараз іде гра на зволікання. Або падишах помре, або віслюк здохне…

- Напевне, ваше обурення політикою президента посилилося через «українське» питання?

- Правду кажучи, я завжди ставився до нього негативно – від самого початку. А нинішня ситуація – взагалі обурлива.

УКРАЇНЦІ У США ЧАСТО НЕ ОБІЗНАНІ З СИТУАЦІЄЮ

- Водночас більшість українців у США традиційно підтримують республіканців, зокрема й Трампа…

- Це мене якраз найбільше засмучує. Справді, українці в значній більшості голосували за Трампа.

Це тому, що вони не обізнані з ситуацією. Не читають новин, не хочуть знати, що насправді відбувається. Є поодинокі люди, котрі добре розуміються на політиці, але на загал людям властивий обскурантизм (небажання здобувати знання, неосвіченість. – Авт.). Вони не ходять на такі заходи, як цей.