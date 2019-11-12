Парламент призначив члена Ради Нацбанку замість Милованова

Верховна Рада ухвалила постанову "Про зміну у складі Ради Національного банку України" (№2400).

Постанову підтримали 268 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку з переходом Тимофія Милованова на роботу до Кабінету міністрів України та звільненням його з посади члена Ради Національного банку України, нам необхідно призначити на вакантне місце нового члена Ради Національного банку України", - пояснив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у свою чергу, повідомив, що комітет провів конкурс, і з 23 кандидатів на посаду члена Ради Нацбанку обрали Віталія Шапрана.

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Згідно із текстом постанови, Віталій Шапран призначається на посаду члена Ради Національного банку строком до 7 липня 2021 року.