Зеленський звільнив Геруса з посади свого представника у Кабміні

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Перевезенцева своїм представником у Кабінеті міністрів, звільнивши з цієї посади Андрія Геруса.

Відповідні укази від 11 листопада розміщено на сайті глави держави.

Так, указом №838/2019 Геруса звільнено з посади представника Президента України у Кабміні.

“Звільнити Геруса Андрія Михайловича з посади представника Президента України у Кабінеті міністрів України”, - йдеться в документі.

Водночас указом №839/2019 Зеленський призначив Перевезенцева представником Президента в уряді.

“Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником Президента України у Кабінеті міністрів України (поза штатом)”, - зазначається в указі.

Як повідомлялося, Зеленський 22 травня призначив Геруса своїм представником у Кабінеті міністрів.

Під час президентської кампанії Герус був радником Зеленського з енергетичних питань. На позачергових парламентських виборах Герус пройшов до ВР за списком партії “Слуга народу” та очолив Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Олексій Перевезенцев був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З цієї посади Кабмін його звільнив 25 вересня 2019 року.