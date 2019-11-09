Каспаров назвав Nord Stream 2 "експортом корупції"

«Процес глобалізації має і негативний аспект. Недемократичні режими стали невід'ємною частиною світової економіки. Дві третини населення Землі - недемократичні країни. Поняття «Заходу» в таких умовах стає розпливчастим. І гібридна війна, яку веде Кремль, є навіть більш ефективною, ніж раніше, за часів протистояння Сходу і Заходу», - сказав Каспаров.

Ще одним негативним аспектом глобалізації, за його словами, є «експорт корупції», який здійснюється Росією в демократичні країни, що видно хоча б на прикладі Nord Stream-2.

У суботу в Вільнюсі відкрився VIII Форум вільної Росії, в якому беруть участь відомі російські опозиціонери, правозахисники, а також активісти та експерти з України, США, Німеччини, Литви. У дні Форуму відбудеться 15 великих заходів, переважно дискусій.

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Варто зазначити, що до Вільнюса, як зазвичай, прибули з Москви співробітники пропагандистських російських телеканалів, але в приміщення, де працює Форум, їх не пропускають. Акредитацію на участь в роботі Форуму, запитувану працівниками Посольства РФ в Вільнюсі, також не видали.