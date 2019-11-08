Дубневич здав закордонний паспорт і вийшов із СІЗО

Народний депутат Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО під заставу в 90 млн гривень.

Про це розповів його адвокат Олександр Тананакін, повідомляють «Ґрати».

Згідно з рішенням суду про запобіжний захід, Дубневич повинен носити електронний браслет, проте, за словами захисника, поки що пристрій на депутата не наділи.

Він зазначив, що депутат здав слідчим закордонний паспорт.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада ВАКС вибрав народному депутату Ярославу Дубневичу, який підозрюється у заволодінні 93,2 млн грн на схемі з закупівлі Укрзалізницею стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

Вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв Дубневича під варту з можливістю застави в розмірі 90 мільйонів гривень.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, цей народний депутат лобіював виділення коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них і комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За Дубневича внесли 8 листопада заставу в розмірі 100 млн грн ще до оголошення рішення Апеляційної палати ВАКС про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: Ґрати