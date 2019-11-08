Дубілет офіційно не просив держохорону — УДО

Рішення про надання держохорони міністру Кабінету міністрів Дмитру Дубілету, як і іншим посадовцям у разі потреби, має ухвалити Президент на підставі відповідного подання.

Таке роз'яснення надали Укрінформу у пресцентрі Управління державної охорони, зазначивши, що УДО діє виключно в рамках Закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".

"У Законі йдеться про те, що державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснюватися щодо народних депутатів України, членів Кабінету міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету міністрів України, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України, голови Національного банку України, голови Верховної Ради. Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, якщо є загроза їхньому життю чи здоров’ю, приймає Президент України за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів державної влади, або за поданням начальника Управління державної охорони України", - сказали у пресцентрі.

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Там також пояснили, що офіційного звернення від Дубілета Управління ще не отримувало. Зазвичай, таке звернення оформлюється офіційним листом та відправляється поштою.

Як повідомляв Укрінформ, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет попросив забезпечити йому державну охорону, позаяк займається проблемою ринку тіньового алкоголю та координує проведення конкурсів на високі державні посади.