Антикорупційний суд продовжує розгляд питання про арешт Дубневича

Вищий антикорупційний суд після перерви продовжує розгляд клопотання про обрання народному депутату Ярославу Дубневичу запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, у ході судового засідання у п’ятницю дев’ять народних депутатів, серед яких Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Віктор Балога, заявили про готовність взяти на поруки Дубневича.

Водночас прокурор САП Віталій Пономаренко заявив клопотання про обрання Дубневичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 93 млн грн.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).