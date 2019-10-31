Арахамія не бачить підстав для висловлення недовіри Рябошапці

Арахамія не бачить підстав для висловлення недовіри Рябошапці

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить підстав, щоб висловлювати недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це Арахамія сказав у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради ввечері у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний час я не бачу ніяких таких причин чи умов для того, щоб висловлювати недовіру генпрокурору, який працює менше ніж 3 місяці. Вважаю, що це взагалі неправильна практика щодо будь-якої посади - чи це генпрокурор, чи це міністр. Є така світова практика - 100 днів ніхто не критикує, і дає людині можливість попрацювати", - сказав Арахамія.

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Як повідомлялося, напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі повідомив, що підписав проєкт постанови про недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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