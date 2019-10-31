Арахамія не бачить підстав для висловлення недовіри Рябошапці

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить підстав, щоб висловлювати недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це Арахамія сказав у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради ввечері у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний час я не бачу ніяких таких причин чи умов для того, щоб висловлювати недовіру генпрокурору, який працює менше ніж 3 місяці. Вважаю, що це взагалі неправильна практика щодо будь-якої посади - чи це генпрокурор, чи це міністр. Є така світова практика - 100 днів ніхто не критикує, і дає людині можливість попрацювати", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі повідомив, що підписав проєкт постанови про недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.