Справа про напад: адвокат Порошенка вважає, що Портнова треба допитати повторно

Слідчі Нацполіції повинні повторно допитати колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова у справі щодо нападу на експрезидента Петра Порошенка у липні 2019 року, оскільки на допиті не були присутні представники потерпілого.

Про це адвокат Порошенка Ігор Головань написав 31 жовтня у своєму блозі на сайті "Українська правда".

"Пан Портнов чомусь не анонсував завчасно свій допит у Національній поліції. Та й слідчі Національної поліції провели допит улюбленця Романа Труби тихенько, як мишки. Не допитати не могли, бо треба ж виконувати ухвалу суду. Судячи з телеграм-каналу, Портнов у всьому признався і свою причетність до нападу на п'ятого Президента України не заперечував. Однак допит проведено з порушенням закону", - заявив адвокат Порошенка.

Він додав, що на відміну від проваджень ДБР щодо Порошенка за заявами Портнова, у провадженні за фактом нападу на п'ятого президента є потерпілі.

"А потерпілий, на відміну від заявника, відповідно до статті 56 КПК України, під час досудового розслідування має право брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участю. Відповідно до частини 6 статті 223 КПК України, слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника. Тому слідчий Національної поліції, який приховав від потерпілих допит Портнова і не дав можливість поставити йому запитання, порушив закон", - зазначив Головань.

За його словами, слідчий не мав права цього робити. "Оскільки слідчий продемонстрував залежність і упередженість, йому буде заявлено відвід. Представник потерпілих вимагатиме повторного допиту Портнова. Директор ДБР Роман Труба також має бути допитаний за участю представника потерпілих", - наголосив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Шевченківський райсуд Києва виніс ухвалу, відповідно до якої Портнова та директора ДБР Романа Трубу мають допитати як свідків у справі щодо спроби нападу на експрезидента Петра Порошенка у липні біля будівлі ДБР.

25 липня 2019 року після допиту п'ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань сталися сутички. На автомобіль Порошенка на виході з ДБР напали чоловіки спортивної статури, вони також вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на автомобіль Порошенка за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Варто також зазначити, що ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.