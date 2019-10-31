Богдан підтвердив консультації з Хорошковським щодо митниці

Колишній віцепрем’єр-міністр часів президентства Януковича та ексголова СБУ Валерій Хорошковський консультує чинну владу щодо роботи митниці.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю інтернет-виданню “Українська правда”.

“Коли ми прийшли до питання митниці, контрабанди і доходів бюджету, ми зустрічалися з багатьма експертами, спеціалістами, митниками, економістами. Так, він (Хорошковський — ред.) нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов. Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте, і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї”, - розповів Богдан.

Водночас на уточнююче запитання, чи не є Хорошковський “тіньовим керівником митниці”, керівник ОП відповів: “Ні, він абсолютно не може бути керівником”.

Богдан також зазначив, що ексвіцепрем’єр “вивчає, де критичні точки, як це змінити, як виправити” процеси на митниці й дає “якісь рекомендації”. При цьому очільник ОП додав, що впроваджувати чи ні стратегії та консультації Хорошковського вирішуватиме безпосередній голова митниці Максим Нефьодов.

Богдан запевнив, що Хорошковський консультує нову владу на безоплатній основі.

Як повідомили раніше журналісти програми "Схеми", 21 травня 2019 року Валерій Хорошковський повернувся в Україну.

Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентства Януковича, міністра фінансів і першого віцепрем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова.

Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт із експрем'єром Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віцепрем’єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення "незгодою з повторним призначенням Азарова на посаду прем’єра".

У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Група народних депутатів намагалася зняти його з реєстрації через відсутність у країні протягом двох років. Суд відмовив, однак Хорошковський депутатом не став, бо "Сильна Україна" не набрала необхідну кількість голосів.