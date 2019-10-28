Антикорупційний суд переніс розгляд апеляцій на запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському на 31 жовтня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Олеся Чемерис.

“До 31 жовтня судді взяли перерву”, - сказала вона.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Крім того, додали в прокуратурі, колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів - до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.

21 жовтня Гладковський вийшов із СІЗО після внесення застави.

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Своєю чергою прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду запобіжний захід для Гладковського і просять збільшити розмір застави до 100 мільйонів гривень.

Також апеляційну скаргу на рішення щодо запобіжного заходу Гладковському подали й адвокати підозрюваного. Захист просить повного скасування ухвали.