Головою партії "Самопоміч" обрали Сироїд

Головою політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" обрали Оксану Сироїд.

Відповідне рішення ухвалили делегати партійного з’їзду у суботу, 19 жовтня, в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Колишній очільник “Самопомочі”, міський голова Львова Андрій Садовий надалі залишиться рядовим членом партії.

В коментарі Укрінформу член партії, керівник фракції “Самопоміч у Верховній Раді минулого скликання Олег Березюк підтвердив, що партія братиме участь у наступних виборах до місцевих органів влади “Якщо партія не йде на вибори, то нема партії”, - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, кого партія бачить своїми конкурентами на виборах, Березюк заявив: “Наш і ворог і конкурент - це олігархічні системи управління, які мають безмежну кількість крадених грошей, що витрачаються на комунікацію з суспільством і просто його дурять. Я сподіваюсь, що суспільство це побачить”.

Він також вважає, що зараз у владі “нові обличчя, приведені ляльководами”.

Як повідомляв Укрінформ, Оксана Сироїд була віцеспікером у Верховній Раді 8-го скликання.

Садовий очолював партію “Самопоміч” із 2013 року. У травні 2019 року його переобрали на цей пост ще на три роки. Однак після програшу партії на позачергових парламентських виборах у липні Садовий заявив, що вирішив піти з посади очільника партії.