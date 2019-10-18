Апеляція на вирок Януковичу: суд переходить до клопотань

Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційних скарг на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича 18 листопада.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

"Судове засідання відклали на 18 листопада, на 11:00. Сьогодні суд завершив оголошувати судову доповідь, і на наступне судове засідання ми переходимо до доповіді захисників по клопотанням, тобто ми перейшли на стадію клопотань", - сказав Горошинський.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

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Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.