Апеляційний суд залишив Пашинського під арештом

“Я знаю що з понеділка мені будуть десятками посилати нові підозри, мене будуть пробувати зламати, вам пробуватимуть розказати якусь брехню”, - сказав Пашинський у залі суду. Та додав, що не буде ховатися від слідства й від відповідальності.

Як повідомлялося, 7 жовтня Печерський райсуд арештував Пашинського до 4 грудня.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

Судово-медична експертиза визнала вогнепальне поранення та осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги тяжкими тілесними ушкодженнями.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру.