Створення оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ: законопроєкт пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України»".

За ухвалення законопроєкту №2161 проголосували 264 народних депутати за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Контрабанда та нелегальна міграція створюють постійні ризики та загрози національній безпеці України. У цьому зв'язку є нагальна потреба організації ефективної протидії цим викликам шляхом внесення змін до законодавчих актів України щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності Державною прикордонною службою України", - йдеться в пояснювальній записці.

Станом на сьогодні, акцентують автори законопроекту, оперативно-розшукові підрозділи діють лише у складі Адміністрації Державної прикордонної служби України та її регіональних управлінь, а в органах Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону, такі підрозділи відсутні.

Враховуючи те, що органи Державної прикордонної служби України не мають у своєму штаті оперативно-розшукових підрозділів, вони охороняють ввірену їм ділянку державного кордону України без врахування сил та засобів оперативно-розшукових підрозділів. Зазначене суттєво погіршує спроможність Державної прикордонної служби України адекватно реагувати на криміногенну обстановку у прикордонні, протидіяти кримінальним правопорушенням, що вчиняються на державному кордоні.

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Так, законопроектом передбачені зміни до абзацу шостого частини першої статті 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», якими вдосконалюється діяльність Державної прикордонної служби України у частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими.

Передбачається, що прийняття законопроекту підвищить якість та надійність безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній та прилеглій зонах.