Герасимов назвав фейком інформацію про обставини затримання Гладковського

Співголова депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» Артур Герасимов спростував інформацію про те, що колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського затримали в аеропорту «Бориспіль» при спробі перетину державного кордону.

Про це політик заявив у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наскільки мені відомо, інформація, що пан Гладковський був затриманий в аеропорту «Бориспіль» при перетині кордону, - це є фейк, брехня і не відповідає дійсності. Після того, як пан Гладковський був попереджений про те, що у нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів у автомобіль і поїхав з аеропорту «Бориспіль» додому. Але це ламало сценарій шоу, тому почалися затримання», - зазначив Герасимов.

За його словами, Гладковський не лише співпрацював зі слідством, а й за останні декілька місяців «виїжджав з України і повертався до України».

«І взагалі, що стосується цього розслідування, то і Петро Порошенко, і наша політична команда перш за все і більше за інших зацікавлені завжди в прозорості та ефективності будь-яких розслідувань. Хотів би нагадати, що саме Петро Порошенко, наприклад в ситуації «Оборонпрому», зробив все, щоб було об’єктивне і неупереджене розслідування. Гладковський тоді був звільнений з посади і саме Порошенко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати цю справу. Але зараз зрозуміло, що це була чиста передвиборча технологія», - зазначив Герасимов.

Водночас він підкреслив, що згідно з інформацією джерел, затримання Гладковського взагалі не пов’язане з ситуацією довкола «Укроборонпрому».

«Те, що сталося сьогодні, взагалі не пов’язане з розслідуванням Бігуса, а пов’язано із закупівлями автомобілів «МАЗ». І все б нормально, якби не два але: МАЗи на десятки мільйонів гривень закуповуються навіть зараз. І друге питання, можна у будь-якого армійця спитати, який би з вантажних автомобілів він би хотів отримати. Я часто на передовій буваю, тому знаю, що МАЗи передусім військові частини хочуть отримати… А стосується сьогоднішньої події «формули Шнайнмаєра», капітуляції і розведення військ», - додав Герасимов.

Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ підтвердили затримання у четвер колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. Наразі з ним тривають слідчі дії.

25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також сам Гладковський і представники Укроборонпрому".

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.