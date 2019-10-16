Для оголошення Порошенку підозри немає жодних юридичних підстав - адвокат

Оголошення Державним бюро розслідувань підозри експрезиденту Петру Порошенку є неможливим, оскільки не було навіть подій злочину.

Про це заявив на брифінгу адвокат Порошенка Ігор Головань, відповідаючи на запитання про притягнення до відповідальності у зв’язку зі скасуванням депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується підозри, то якщо виходити з закону, це абсолютно неможливо, тому що там немає навіть подій злочину", - сказав Головань.

Він наголосив, що у ДБР "наразі немає чого сказати" по тих кримінальних провадженнях, які є зараз у них.

"Окрім вигадок, окрім якоїсь брехні - їм немає чого представити суспільству, я в цьому впевнений", - підкреслив Головань.

Також Головань додав, що "Петро Олексійович, слава Богу, ні від чого не страждає".

Як повідомлялося, директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв, що ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.