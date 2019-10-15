У Туреччині кажуть, що Ердоган випадково потиснув руки “кримським депутатам” — Зеленко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган випадково потиснув руки «депутатам» Держдуми РФ з анексованого Криму, бо Анкара не погоджувала списки гостей, які приїхали на форум у Стамбул, де відбулася зустріч.

Про це з посиланням на слова посла Туреччини Ягмура Ахмета Гульдере повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в телеефірі на Hromadske.

За її словами, після цієї зустрічі МЗС одразу запросило посла Туреччини.

«І сьогодні ми мали дуже відверту розмову про те, що це був за захід і яким чином сталося так, що ці сумнозвісні «депутати» потрапили до списку учасників цього форуму. Посол чітко зазначив, що йдеться про випадковий характер, це не цілеспрямована акція», — сказала Зеленко.

Вона зазначила, що Україна висловила занепокоєння через те, що турецька сторона не вжила дій, аби не допустити участі цих «депутатів» у форумі. Водночас посол уточнив, що МЗС Туреччини не долучалося до узгодження списків учасників форуму.

Зеленко також наголосила, що ця історія вкотре продемонструвала, що треба бути дуже обережними з повідомленнями російських ЗМІ, які у цій історії розповіли про нібито окрему зустріч «депутатів» з Ердоганом.

«Насправді йдеться про протокольний захід, як визначає протокол, глава держави привітав всіх учасників форуму, й в церемонії рукостискання взяли участь і ці двоє «депутатів», — пояснила речниця МЗС.

На думку Зеленко, ця ситуація — «чергова провокативна спроба вбити клин між Україною та Туреччиною».

Вона додала, що і посол Туреччини, і МЗС цієї країни запевнило українську сторону, що Туреччина незмінно продовжує підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності та держаного суверенітету, також незмінною є позиція Туреччини щодо захисту кримськотатарської спільноти та невизнання спроби анексії Криму.

Як повідомлялося, 13 жовтня Туреччина прийняла парламентську делегацію з Російської Федерації, до складу якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

У відповідь на це, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині.