Суд зобов'язав прокуратуру закрити справу проти Богатирьової

Суд зобов'язав прокуратуру закрити справу проти Богатирьової

Укрінформ
Рішенням Голосіївського суду від 14 серпня прокуратуру Києва зобов’язано закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

Відповідна ухвала внесена у Єдиний державний реєстр судових рішень.

В ухвалі суду йдеться, що прокуратура повинна закрити кримінальне провадження у найкоротший строк, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі.

Як відомо, Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року - міністром охорони здоров’я України.

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У жовтні 2014 р. вона оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На цей час її місцезнаходження невідоме.

Богатирьову звинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

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