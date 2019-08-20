Суд зобов'язав прокуратуру закрити справу проти Богатирьової

В ухвалі суду йдеться, що прокуратура повинна закрити кримінальне провадження у найкоротший строк, оскільки, за висновками суду, у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі.

Як відомо, Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року - міністром охорони здоров’я України.

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У жовтні 2014 р. вона оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На цей час її місцезнаходження невідоме.

Богатирьову звинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.