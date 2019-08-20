Суд допитає Кличка, Парубія, Луценка і Портнова у справі Майдану

Суд щодо розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року вирішив частково задовольнити клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків.

Про це повідомляє у вівторок Громадське.

З 38 правоохоронців (колишні та чинні, які перебували з 18 по 20 лютого безпосередньо на місці подій) та керівників миколаївського, одеського і чернігівського підрозділів “Беркуту”, яких хотіли допитати адвокати, суд дозволив допитати 15 людей на вибір захисту. Також суд дозволив допитати працівників, які обслуговували спецтранспорт.

Крім того, суд дозволив допитати дніпропетровський “Беркут”, керівний склад міліції станом на 20 лютого, а також усіх публічних осіб, про яких клопотали адвокати. Ці особи - міський голова Києва Віталій Кличко, генпрокурор Юрій Луценко, депутат Геннадій Москаль, який був керівником слідчої комісії ВР, спікер Ради Андрій Парубій, депутат Сергій Пашинський, колишній народний депутат, зараз посол України в Канаді Андрій Шевченко, радник експрезидента України Віктора Януковича Андрій Портнов, глава МЗС часів Януковича Леонід Кожара, міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш, а також легендовані свідки.

Видання нагадує, що адвокати ексберкутівців просили у суду викликати як свідків кілька десятків осіб.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику “справу Майдану”, яка налічує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).