Розстріл Майдану: Луценко сподівається, що його наступник матиме право заочного засудження

Генеральний прокурор Юрій Луценко сподівається, що Верховна Рада продовжить термін дії процедури заочного засудження для направлення справ про вбивства на Майдані до суду.

Про це він сказав в інтерв’ю Цензор.нет.

“Ми ще минулого вересня фактично завершили ключове слідство Майдану, але через Горбатюка і неприйняття ним взагалі інституту заочного засудження, а також егоїзму частини парламенту ця справа лежить лише у мене на столі. Дуже сподіваюсь, що наступний керівник зможе отримати знову право заочки і провести давно очікуваний Україною і світом судовий процес”, - заявив Луценко.

Він наголосив, що ще під час призначення на посаду розумів, що справи Майдану без заочного судочинства завершити неможливо.

“Всі вищі посадовці-підозрювані знаходяться в Москві. Уся середня ланка – в Москві. Частина нижньої ланки – в Москві. Тобто без заочки не обійтись ніяк”, - зазначив він.

За словами Луценка, він розуміє, що йде з посади, і йому не дають спокою дві-три незавершені справи.

“Якби мені зараз хоча би на тиждень дали право заочки – Янукович, Захарченко, Шуляк, Солодовник, Якименко отримали би повідомлення про завершення слідства і передачу його в суд. На жаль, парламент на дав мені такої можливості. Навіть якби треба було передати справу від Горбатюка до тих, хто використовує всі можливості. Як, наприклад, у справі про державну зраду Януковича”, - зазначив Луценко.

Він додав, що ходив у парламент п’ять разів з проханням продовжити механізм заочного засудження “ну хоча би щодо справ злочинів проти держави і особи”.

“Тобто не економіка, а виключно держзрада і вбивства-каліцтва. І завжди депутати не додавали мені голосів”, - уточнив генпрокурор.

Як повідомлялося, 27 травня генпрокурор закликав Верховну Раду ухвалити законопроєкт щодо внесення змін до КПК, який передбачає продовження терміну дії механізму заочного засудження, - щоб відправити справу про розстріли на Майдані до суду. Цей механізм заочного судочинства завершив свою дію із створенням Державного бюро розслідувань.

За словами Луценка, справу про розстріли під час Революції гідності буде відразу направлено до суду після відповідного рішення парламенту.