Візит Нетаньягу до України: реальні результати та “післясмак”

Візит прем’єр-міністра Ізраїлю хоч і має певне “ритуальне” забарвлення та практичної користі у ньому теж чимало

Візит прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Україну продовжується. Учора у Києві відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, сьогодні Нетаньягу зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Гройсманом. Нагадаємо, це перший візит ізраїльського прем'єра до України за останні 20 років (з березня 1999 року). Щоправда, перші хвилини після прибуття рідкісного гостя в Україну не обійшлися без протокольних неприємностей. Увагу ЗМІ привернуло те, що дружина Нетаньягу нібито розкришила на землю шматок короваю, яким пригощали гостей, чим спровокувала низку обговорень та змусила свого чоловіка спростувати домисли у спеціальному відеозверненні. За цим обговоренням результати візиту відійшли дещо на задній план, а між тим вони досить вагомі. Одна лиш домовленість про якнайшвидше схвалення економічного безвізу (угода про Зону вільної торгівлі) чого варта. Детальніше про це – далі.

Зустріч дружня, зв’язки чудові, тому вороги нехай нервують

Як свідчать численні протокольні фото, президент України та прем’єр Ізраїлю багато посміхалися один одному, часто перемовляючись, і було схоже, що політики дійсно знайшли спільну мову. Біньямін Нетаньягу взагалі заявив, що візитів до України стане більше.

В результаті ж цього візиту були підписані такі документи:

- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Держави Ізраїль щодо співпраці в галузі сільського господарства;

- Угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Держави Ізраїль про сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Держави Ізраїль;

- Програму співробітництва в галузях освіти, культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль на 2019-2022 роки;

- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльським патентним відомством Міністерства юстиції Держави Ізраїль.

У підсумковому брифінгу для преси Президент України заявив, що зустріч розпочалася із обговорення безпекових питань, а також подякував ізраїльській стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на сході України й анексії Криму з боку Російської Федерації. “Ми детально обговорили наші двосторонні відносини та шляхи їхнього поглиблення. Ми почали з питання, в якому наші ізраїльські друзі знаються краще за інших – це питання війни та безпеки”, – сказав Зеленський, додавши, що Україні є чому вчитися в Ізраїлю, особливо в питаннях безпеки та оборони, і ми обов'язково будемо це робити.

Деталей розвитку такої співпраці поки не розкривається, але попередньо про це писав військовий експерт Юрій Бутусов, який зауважив, що поступ не тільки у гуманітарній, а й у фінансовій співпраці дозволив би розпочати переговори про надання кредитів Україні Ізраїлем на закупівлю зброї.

Юрій Бутусов

“Очікується обговорення закупівлі Україною систем зв'язку, станцій радіоелектронної боротьби, радіолокаторів, а також проект модернізації українських винищувачів Міг-29. Україна вже закупила і застосовує цілий ряд ізраїльських систем озброєння, але в ході бойових дій у нас набагато вища потреба, ніж можливості купити. Масштабні закупівлі військової техніки Україна могла б собі дозволити тільки на вигідних фінансових умовах – раніше Ізраїль не надавав кредити на закупівлю озброєнь Україні. Фінансова угода допомогла б позитивно вплинути на переговори”, – пояснював Бутусов. Експерт додав, що Ізраїль дуже зацікавлений в стримуванні РФ, щоб обмежити експансію Путіна в Сирії та протидіяти союзу Росії з терористами "Хезболлах" і Ірану. Тому військова співпраця Ізраїлю з Україною має велике політичне значення для обох.

Знаково, що Володимир Зеленський звернувся до Держави Ізраїль із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та разом із Біньяміном Нетаньягу вшанував жертв масових розстрілів та Голокосту в Бабиному Яру.

Своєю чергою прем'єр Ізраїлю у своєму відеозверненні побіжно згадав про можливість представництва України в Єрусалимі. Але для України це наразі надто складна тема, оскільки довелося б обирати, кого ми підтримуємо більше – ЄС, який не визнає Єрусалим столицею Ізраїлю чи США, які своє посольство уже перенесли туди.

Мігранти вже не проблема, а от пенсії – ще так

Як і передбачалося, чи не найважливішим питанням стало обговорення високопосадовцями економічних відносин між країнами, в центрі яких – Угода про вільну торгівлю товарами між Україною та Ізраїлем. Президент України висловив сподівання, що ізраїльська сторона ратифікує документ найближчим часом, додавши, що сторони домовилися без затримок розпочати роботу з розширення Угоди не тільки на виробничу сферу, а й на сферу послуг. (Детальніше про зміни із запровадженням Зони вільної торгівлі з Ізраїлем читайте ТУТ.) “Я радий, що саме наші два уряди мали можливість фіналізувати роботу над зоною вільної торгівлі", – зазначив український прем’єр Володимир Гройсман після зустрічі зі своїм ізраїльським колегою. Він пообіцяв, що угода про ЗВТ буде ратифікована у вересні, однак бізнес може налагоджувати двосторонні відносини уже сьогодні.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості залучення інвестицій та запросив ізраїльські компанії працювати в Україні. Насамперед – у будівництво доріг та інфраструктурних проектів, медичну та освітню сфери, енергозабезпечення та ІТ.

Крім того, сторони обговорили ситуацію з масовими відмовами на в’їзд українців до Ізраїлю, що склалася в останні роки і домовилися всіляко сприяти спрощенню поїздок для громадян між країнами. З цього приводу відбулася зустріч Нетаньягу з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Український міністр заявив, що завдяки спільній і послідовній роботі між двома правоохоронними відомствами наших країн, проблему перетину кордону між Україною та Ізраїлем вдалося вирішити. Аваков відмітив, що після підписання Декларації про інтенсифікацію співробітництва, яке відбулося 11 липня, були вирішені проблемні питання при перетині кордону. Він нагадав, що за статистикою Державної прикордонної служби 4,5 тисячі громадян нашої держави отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українці не пропустили в 2018 році, а зараз, за пів року відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців. Водночас за минулий рік до України не змогли потрапити 220 осіб, цього року – 716 громадянам Ізраїлю було відмовлено у в`їзді, але з 24 липня жодної відмови з української сторони не було.

А дещо, схоже, залишилося за кадром.

Приміром, у ході брифінгу перед ЗМІ не озвучувалося досягнення домовленостей по угоді між країнами про соціальне забезпечення, яку Біньямін Нетаньягу анонсував перед від’їздом до Києва. Угода, зокрема, має врегулювати питання пенсійного забезпечення українських громадян, які працювали в Україні, але потім виїхали на постійне проживання до Ізраїлю.

Нагадаємо, що подібна угода була підписана ще 28 вересня 2012 року, про що повідомлялося на офіційному сайті посольства України в державі Ізраїль. Проте Верховною Радою не була ратифікована. Можливо цього разу перші особи продовжили обговорювати головні її пункти та можливість найшвидшої ратифікації.

Дипломатичні ритуали і їхнє значення

Про загальні ж враження від зустрічі високопосадовців двох країн Укрінформ запитав у директора Інституту світової політики Євгена Магди.

Євген Магда

“Пропозиція визнати голодомор геноцидом – сильний і позитивний крок українського президента, оскільки Ізраїль дуже добре знає, що таке геноцид стосовно власного народу. Але в цілому це все ж таки єдиний козир у Володимира Зеленського з тієї причини, що за своїм політичним досвідом він та Біньямін Нетаньягу неспівмірні фігури. Нетаньягу напередодні дострокових виборів у Кнесет (парламент Ізраїлю – Ред.) в першу чергу бореться за виборців пострадянських країн і своїм приїздом до України це активно демонструє. Річ у тім, що на цих виборах, партія Нетаньягу “Лікуд” бореться проти партії міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана “Наш Дім Ізраїль”, теж представника правого табору, який є вихідцем з Кишинева. В Ізраїлі зараз між партіями розігрується так званий "російський голос" і цей візит має однією з цілей залучення цих голосів на свою сторону. Думаю, що приїзд високого ізраїльського гостя сьогодні – це не стільки реверанс у сторону України, як ідеологічно вивірений передвиборчий крок”, – каже Євген Магда.

Цієї ж версії дотримується і журналіст Віталій Портніков. “Нетаньягу перед парламентськими виборами необхідно показати, що для усього сектора вихідців з колишнього СРСР, для пострадянського простору в цілому він – «свій», і спілкується не лише з Путіним, а може і з Зеленським поговорити. Але, з огляду на, що сам російськомовний ізраїльський електорат до російсько-українського конфлікту ставиться по-різному, важко сказати, чи додасть такий візит саме до Києва і саме зараз симпатії виборців Нетаньягу- або ж, навпаки, зменшить їх”, – припускає Віталій Портніков.

Віталій Портніков

На його думку, головний публічний зміст візиту швидше ритуальний. “Переговори з новим президентом, який поки що не приступив до повного управління країною в силу технологічних моментів – в Україні немає ні діючого нового парламенту, ні уряду, невідома навіть кандидатуру нового глави уряду і ключових міністрів. При цьому головна непублічна ціль візиту так і може залишитись навіть не таємницею за сімома печатками, а демонстрацією придуманих очікувань”, – каже журналіст.

Що ж стосується можливого посередництва Ізраїлю в російсько-українському конфлікті, то розраховувати на можливості Нетаньягу як на політика, який «дружить» з Путіним, мабуть не варто. “Ми-то прекрасно розуміємо, що ні з яким Путіним Нетаньяу не дружить, що всі його спроби вибудувати з російським президентом комунікацію пов'язані перш за все з необхідністю контролювати російський – ну і, звичайно, іранський вплив в регіоні. І що Нетаньягу не робитиме жодного необережного руху, здатного поставити під сумнів ефективність його комунікації з Кремлем. Нехай навіть ця ефективність і будується на його власних ілюзіях”, – зазначає Віталій Портніков.

Утім директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Україна має використати візит Нетаньягу, щоб продемонструвати усьому світові, що спекуляції на тему антисемітизму в Україні є елементами російської гібридної війни. «І кому, як не Нетаньягу, який «на короткій нозі» з Путіним, про це говорити і на це звертати увагу», – відмічає Євген Магда. У цілому ж він вважає, що для Володимира Зеленського приїзд Біньяміна Нетаньягу – хороша дипломатична школа, можна сказати майстер-клас від політика світового рівня, який вміє добиватися свого. Українським політикам цього ще вчитися і вчитися.

Юлія Горбань. Київ