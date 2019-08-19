Нетаньягу прокоментував "пригоду з хлібом"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував скандал, який зчинився у ЗМІ через те, що його дружина Сара начебто викинула шматочок хлібу на церемонії зустрічі в Києві.

У спеціальному відеозверненні Нетаньяху зазначив, що його історичний візит до Києва не мав би такої уваги з боку ЗМІ, якби не було "пригоди з хлібом".

При цьому Нетаньягу наголосив, що його дружина спеціально обрала вбрання в національних барвах України - саме з поваги до нашої країни.

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Як повідомлялося, ЗМІ розповсюдили відео церемонії зустрічі Бенджаміна Нетаньягу з хлібом-сіллю, де його дружина Сара випускає з рук шматочок хліба, який їй передав чоловік.