Луценко каже, що спілкувався з Богданом і до Майдану, і після

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що спілкувався з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і до Майдану, і після.

Про це він повідомив у інтерв’ю Цензор.нет.

"Спілкувався. У нас певний збіг по характеру. Тому спілкувалися і до Майдану, і після", - зазначив Луценко.

Він заявив, що знайомий з Богданом через ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова, з яким йому порадила поспілкуватися Юлія Тимошенко.

"Власне, тоді ми (з Портновим — ред.) познайомились, бо він був близьким до Тимошенко. Тимошенко порекомендувала мені з ним поспілкуватися, а він порекомендував адвоката, який має прізвище Богдан. Тому і Богдана я знаю з того часу. Як адвоката", - зазначив Луценко.

На запитання, що він відчув, коли Портнов повернувся в Україну, генпрокурор зазначив, що "щодо Портнова нічого особливо не відчував".

"Коли він (Портнов — ред.) повернувся… я з ним на різних полюсах політичного життя, але як генпрокурор не маю питань", - заявив Луценко.

Водночас на запитання щодо того, які у нього наразі відносини із олігархом Ігорем Коломойським, Луценко зазначив, що “ну які у мене з ним стосунки? Напевно, ми обоє любимо запрошувати на каву”.